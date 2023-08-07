Şanlıurfa ve Diyarbakır'da Karacadağ Bal Ormanı'nda Yangın Çıktı

Şanlıurfa ve Diyarbakır sınırları içinde bulunan Karacadağ Bal Ormanı'nda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale ediliyor.

Şanlıurfa ve Diyarbakır sınırları içinde bulunan Karacadağ Bal Ormanı'nda yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, Siverek- Viranşehir ve Diyarbakır sınırları arasında bulunan Karacadağ Bal Ormanı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Siverek, Viranşehir ve Diyarbakır'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının geniş bir alana yayılması ve arazinin taşlık olması nedeniyle güçlükle müdahale edildiği öğrenildi. Yangının söndürülmesi için ekiplere bölge halkı ve askerler de destek veriyor. - ŞANLIURFA