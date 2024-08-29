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Şanlıurfa Valisi Suçu Azaltmak İçin Çaba İçinde

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kent merkezindeki ve ilçelerdeki suçu azaltmak amacıyla büyük bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, kent merkezindeki ve ilçelerdeki suçu azaltmak amacıyla büyük bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

Vali Hasan Şıldak, Valilik Konferans Salonu'nda Motosikletli Polis Timleri ve Çarşı ve Mahalle Bekçileriyle bir araya geldi. Toplantıya Vali Yardımcısı Alper Taş, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Emniyet Müdürlüğü yönetim kadrosu da katıldı.

Toplantıda Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın asayişi için İçişleri Bakanlığının genel prensip ve uygulamaları doğrultusunda suçu azaltmak için büyük bir gayret içinde olduklarını belirtti. Şanlıurfa'nın, ilçeleri de dahil olmak üzere asayiş yönünden kötü durumda olmadığını ve son dönemde vatandaşlardan olumlu yanıtlar aldıklarını belirten Şıldak, "Halkın nezdinde dostu sevindiren, düşmanı kederlendiren bir duruşunuz var. Alana hakim olmak esastır. Şok uygulamalar takdir topluyor. Bu durum devletimiz adına gurur verici" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hasan Şıldak Şanlıurfa Güvenlik Politika Güncel Haberler

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