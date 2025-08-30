Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şıldak mesajında, hiç tereddüt etmeden vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için şehitlerin can vererek, gazilerin de kanlarını dökerek gösterdikleri üstün cesaret ve fedakarlıkla elde edilen büyük zaferin 103. yıl dönümünde haklı bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin azim, iman ve kararlılığıyla kazanılan büyük zaferin bağımsızlık ve milli iradeye olan bağlılığın en güçlü ifadesi olduğunu ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu eşsiz zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla neleri başarabileceğinin dünyaya ilanıdır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği bu vatanı daha da yüceltmek, Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatmak milletimizin her bir mensubunun en kutsal görevidir. Bu sorumluluk bilinciyle, milletimizin huzur ve refahını korumak için devletimizin bütün kurumlarıyla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kıymetli vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşmamızı temenni ediyorum."