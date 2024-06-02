Şanlıurfa Valisi Şıldak: Hilvan ilçesi ve 17 mahalledeki muhtarlık seçimleri sorunsuz devam ediyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesi kararlaştırılan Hilvan ilçesi ile 17 mahalledeki muhtarlık seçimlerinin sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Şıldak, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde seçim güvenliği ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesine yönelik talimatını yenileyen Şıldak, şunları kaydetti:

"Hilvan ilçemizde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği, Akçakale, Eyyübiye, Hilvan ve Siverek ilçelerimizde ise 17 mahallede muhtarlık seçimleri kapsamında toplam 204 sandıkta oy verme işlemi sorunsuz olarak devam etmektedir. Seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli bütün tedbirler en üst seviyede alınmıştır. Oy verme işlemi ve devamındaki süreci yakından takip ediyoruz."