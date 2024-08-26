Şanlıurfa Valisi Şıldak Asayiş ve Güvenlik Konularında Açıklama Yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili valilikte gazetecilere açıklama yaptı.???????

Uyuşturucuyla mücadele, trafik uygulamaları, aranan şahısların yakalanması gibi konularda kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Şıldak, suç ve suçlularla mücadelede vatandaşların da desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili okul güvenliği konusundaki önlemleri başlattıklarını belirten Şıldak, okulları risk durumlarına göre değerlendireceklerini ifade etti.

Harran Üniversitesinin de 23 Eylül'de açılacağını anımsatan Şıldak, "Barınma konusunda öğrencilerimizin bir yetersizlikle karşılaşmaması için tedbirler aldık. Osmanbey Kampüsünde yapımı tamamlanmak üzere olan 1314 kapasiteli Karahantepe ismini verdiğimiz bir yurdumuz var. Çalışmaları inceledim, inşallah o tarihe kadar bitecek. Donatı malzemeleri hazır, yerleştireceğiz ve burada öğrenci barındırmaya başlayacağız. Bu şekilde dışarıda kalan hiçbir öğrenci kalmadan bütün talepleri karşılayabilir hale geliyoruz." dedi.

Şanlıurfa'yı daha yaşanabilir hale getireceklerini aktaran Şıldak, "Temel amacımız şehrimizin en güvenli şehirler arasında yer almasıdır. Mevcut duruma göre asayişin düzgün olduğu, giderek de iyileşen seviyede bir sonuç karşımıza çıkıyor. Eksikler olabilir. Maalesef suç ve suçlular durmayacaktır. Bize düşen görev en başta fırsat vermemek, suçun oluşumunu engellemektir." ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak, başından silahla vurularak öldürülen öğretmen Yasin Kayran (26) soruşturmasının da titizlikle sürdüğünü ve ailesine telefonla başsağlığı dileklerini ilettiğini sözlerine ekledi.