Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu

Şanlıurfa Valisi'nden Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri

Şanlıurfa Valisi'nden Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 2024 yılbaşı için huzur ortamının sağlanması amacıyla getirilen güvenlik tedbirlerini açıkladı. Toplamda 4,873 güvenlik personeli görev alacak.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, vatandaşların yeni yıla huzur içinde girmesini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Şıldak, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 yılında uyuşturucuyla mücadele, silah kaçakçılığı, trafik uygulamaları, aranan şahısların yakalanması ve terör gibi konularda başarılı çalışmalar yapıldığını belirterek, suç ve suçlularla etkin mücadelelerinin aynı kararlılıkla yeni yılda da devam edeceğini ifade etti.

Kentte yılbaşı ile ilgili alınan tedbirlerle ilgili bilgeler de veren Vali Şıldak, şöyle konuştu:

"Yılbaşı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde asayiş için 3 bin 465, trafikte 276 olmak üzere toplam 3 bin 741 personel, İl Jandarma Komutanlığı'nda ise asayişte 932, trafikte 200 olmak üzere 1132 personelle sahada olacak. İl genelinde toplam 4 bin 873 güvenlik personelimiz vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak üzere görevlerinin başında olacak. Toplu alanlarda, eğlence mekanlarında ve toplu ulaşım noktalarında her türlü tedbir alınmıştır. Ayrıca hizmetlerin aksamaması için tüm kurumlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Tüm Şanlıurfa halkının 2025 yılına sağlıklı ve huzurlu bir başlangıç yapmalarını temenni ediyoruz."

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
img

Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
img

Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
img

Kuyumcularda yeni zorunluluk yarın başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
Survivor 2025'te isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

Son Dakika Haberleri

Antalya'da eski eşini yakan Gürhan Üzer kimdir? Pınar Zorlu öldü mü? Gassal maaşı ne kadar 2025? Gassal olma şartları ne, KPSS puanı kaç? Ankara okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Ankara okul yok mu (Son Dakika Ankara Valiliği)? Ardahan okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Ardahan okul yok mu (Son Dakika Ardahan Valiliği)? Aksaray okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Aksaray okul yok mu (Son Dakika Aksaray Valiliği)? Afyon okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Afyon okul yok mu (Son Dakika Afyonkarahisar Valiliği)? Adana okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Adana okul yok mu (Son Dakika Adana Valiliği)? Artvin okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Artvin okul yok mu (Son Dakika Artvin Valiliği)? Ağrı okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Ağrı okul yok mu (Son Dakika Ağrı Valiliği)? Antalya okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Antalya okul yok mu (Son Dakika Antalya Valiliği)? Amasya okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Amasya okul yok mu (Son Dakika Amasya Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.