Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan şehit polis memuru Ömer Amilağ için taziye mesajı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve 23 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Ömer Amilağ için taziye mesajı yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"8 Eylül'de İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen menfur saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan hemşehrimiz polis memurumuz Ömer Amilağ'a Allah'tan rahmet, ailesi ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Yaralı polis Dağlı ile Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.