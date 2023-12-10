Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan İnsan Hakları Günü Mesajı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Şıldak, insan haklarına saygı göstermenin bireysel ve küresel bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, daha adil ve insan haklarına saygılı bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şıldak mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde tüm insanların eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına vurgu yapıldığını belirtti.

Yaşama, adil yargı, özgürlük, eğitim, sağlık, düşünce özgürlüğü gibi değerler, insan haklarının evrensel beyannamesinde koruma altına alındığını aktaran Şıldak, insan haklarına saygı göstermenin sadece bireysel olmadığını, aynı zamanda küresel bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Daha adil ve insan haklarına saygılı bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğine vurgu yapan Vali Şıldak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her birimizin, kendi çevremizde ve daha geniş anlamda dünyada insan haklarına duyarlılığı artırmak için çaba göstermesi gerekmektedir. Ancak insan haklarına verdiğimiz değer sözde kalmamalı, günlük yaşantımıza yansımalıdır. Filistin'de tüm insan hakları gasp edilen bir toplum, yaşam hakkı elinden alınan binlerce masum çocuk ve daha dünyanın pek çok yerinde yaşanan hak ihlalleri, herkesin insan haklarından tam anlamıyla yararlanmasını sağlamak için bütün dünyanın daha çok çaba göstermesi gerektiğinin delilidir. 10 Aralık İnsan Hakları Günü, insanlığın ortak değerlerini ön plana çıkaran bir fırsat ve dünya genelinde yaşanan hak ihlallerine karşı bir duruş sergilemek, adaleti savunmak ve insan haklarına verdiğimiz önemi yüceltmek için bir çağrıdır. Bu yüzden bir araya gelerek, daha adil ve insan haklarına saygılı bir dünya için hep birlikte çalışmalıyız."