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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Hilvan'da Seçim Güvenliği İçin Tedbirler Alındı

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yarın Hilvan ilçesinde ve 17 mahallede gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak başkanlığında Hilvan ilçesinde gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'nda güvenlik tedbirlerinin detayları görüşüldü.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yarın Hilvan ilçesinde ve 17 mahallede gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak başkanlığında Hilvan ilçesinde gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'nda güvenlik tedbirlerinin detayları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, seçimlerin demokratik ortamda yapılabilmesi için çalışmaların tamamlandığını, Hilvan'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, Akçakale, Eyyübiye, Hilvan ve Siverek ilçelerine bağlı 17 mahallede de muhtarlık seçiminin düzenleneceğini belirtti.

Biri seyyar 220 sandıkta 58 bin 780 seçmenin oy kullanacağını anlatan Şıldak, şunları kaydetti:

"Toplam 74 binada seçim için oy kullanılacak. Hilvan'da sandık sayımız 125, seçmen sayımız ise 27 bin 686'dır. Bu yerleşim yerlerinin tamamında seçimin güven ve huzur ortamında en sağlıklı koşullarda, olaysız şekilde tamamlanması için tedbirlerimizi en yüksek seviyede planladık. Emniyet bölgemizde Hilvan'da 953, diğer mahallelerimizde ise 464 olmak üzere bin 417 polisimiz seçim günü görev yapacak. Jandarma bölgesinde ise Hilvan'da 912, diğer kırsal mahallelerimizde 368 olmak üzere bin 280 jandarma personelimiz görev yapacak. Toplamda ise 2 bin 697 güvenlik personelimiz görev alacaktır. Seçimin güvenlik içinde ve huzur ortamında yapılması için tüm tedbirlerimizi aldık ve sahada uygulanabilir duruma getirdik.

Bütün siyasi parti yöneticilerinden, adaylardan, muhtar adayları ve vatandaşlarımızdan huzur ortamına katkı ve destek bekliyoruz."

"İstenmeyen bir olayın yaşanmasına fırsat vermeyeceğiz"

Şıldak, seçimlerin olaysız ve hoşgörü içinde tamamlanmasını temenni ederek, "Hilvan'da ve diğer mahallelerde seçim günü oy verme esnasında ve devamında oyların sayım ve dökümü sürecinde yasal olmayan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Alınan sıkı önlemlerle istenmeyen bir olayın yaşanmasına fırsat vermeyeceğiz ve müdahale ederek yasal gereğini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran katıldı.

Öte yandan, Vali Hasan Şıldak, Bildirici ve Tuğgeneral Avkıran ile seçimleri Hilvan ilçesinde takip edecek, güvenlik tedbirleriyle ilgili süreci yönetecek.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Şıldak Hilvan Güvenlik Politika Güncel Haberler

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