Şanlıurfa Valisi Erin yaşlıları ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Yaşlılar Haftası kapsamında özel bakım ve rehabilitasyon merkezindeki yaşlıları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Vali Erin, yaşlıların ilettiği taleplerin yerine getirilmesi için de ilgililere talimat verdi.

Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Bizler için büyük birer nimet ve bereket vesilesi olan yaşlılarımızı ziyaret ederek, hayır dualarını aldık." ifadelerini kullandı.

Vali Erin'e ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici'de de eşlik etti.