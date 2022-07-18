Şanlıurfa Valisi Ayhan, Siverek'te incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Siverek ilçesinde Takoran Vadisi, Nissibi Köprüsü ve Karacadağ Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Siverek kırsalında çiftçilerin hasadına katılan Vali Ayhan, emek olmadan hiçbir şeyin yetişmeyeceğini belirterek işçilerle birlikte domates topladı.

Şanlıurfa'ya üretimin çok yakıştığını belirten Ayhan, "Toprak ki bereket ve bolluk, esirgeyen ve koruyandır. Toprak ki yaşamdır, candır. Rabbimize hamdüsenalar olsun ki gittiğimiz her yerde Şanlıurfa'mızın her karış toprağında yaşama tanıklık ediyoruz. Allah tüm üreticilerimizin bereketini daim eylesin." dedi.

Ardından Kalınağaç Mahallesindeki vatandaşları ziyaret eden Ayhan, burada ailelerden çocuklarının eğitimine daha fazla ilgi gösterilmesi yönünde söz aldı.

Temasları sırasında tekne turuna da katılan Vali Ayhan, Takaron Vadisi ve Nissibi Köprüsü hakkında bilgiler aldı.

Siverek turizminin daha iyi yerlere geleceğinin altını çizen Ayhan, Siverek gezisini Karacadağ Kayak Merkezi ile tamamladı.

Vali Ayhan'ın temaslarına Kaymakam Aziz Gölbaşı ile Belediye Başkanı Ayşe Çakmak eşlik etti.