Şanlıurfa Valisi Ayhan, Sivas'ı unutamadı; 'Hayırlı olsun Sivas'ımıza' - Haberler

CUMHURBAŞKANILIĞI Valiler Kararnamesiyle Sivas'tan Şanlıurfa'ya atanan Vali Salih Ayhan, kentte 23,6 milyon TL bütçeli 9 projeye ilişkin düzenlenen imza protokollüne katıldı. Vali Ayhan protokolü imzalarken "Hayırlı uğurlu olsun. Sivas'ımıza bereket getirsin" dedi. Gazetecilerin uyarısı üzerine Vali Ayhan, "Sivas mı dedik? Hala unutamadık. Urfa'yı daha çok zikretmemiz lazım" diyerek imza törenini gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 2022 yılında Şanlıurfa'da uygulanacak olan toplam 23,6 milyon TL bütçeli 9 projeye ilişkin protokol imza töreni düzenlendi. GAP İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen törene, Sivas Valiliği görevini sürdürürken Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Salih Ayhan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, Vali Yardımcısı Haliliye Kaymakamı Metin Esen, ilçe belediye başkan yardımcıları ve kamu kurum müdürleri katıldı.