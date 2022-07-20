Şanlıurfa Valisi Ayhan, OSB'yi ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) fabrikaları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, OSB yönetim kurulunu ziyaret ederek, kente yeni yatırımcıların kazandırılması, istihdamın arttırılması, yer tahsisleri, alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili toplantıya katıldı. .

Şanlıurfa ekonomisinin daha da gelişmesi için yoğun mesai içerisinde olacaklarını belirten Vali Ayhan, ardından fabrikaları ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

???????Vali Ayhan, ziyaretlerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Şanlıurfa'mız Güneydoğu'nun kalbi ve aynı zamanda güzel ülkemizin sanayi lokomotifliğini yapacak potansiyele sahip. Şehrimizde tarım ve sanayinin daha da güçlü olabilmesi için bizler de var gücümüzle çalışacağız. Bu şehre ve bu şehrin insanına değer. Bir yandan yeni yeni fikirler üretecek bir yandan da bu fikirlerin hayata kazandırılabilmesi için sahada olacağız. Yatırımcıları bölgemize nasıl çekebiliriz, nasıl istihdamı arttırabiliriz ve tüm bunların sürekliliğini nasıl sağlayabiliriz, işte bunları el birliğiyle çözüme kavuşturmak en önemli atılımımız olacaktır."