Şanlıurfa Valisi Ayhan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, mübarek Kadir Gecesi'ne bir kez daha erişmiş olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ramazanın maddi ve manevi pek çok hikmeti, rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındırdığını vurgulayan Ayhan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazanın sonlarına doğru gelirken bitişinin burukluğunu ve yaklaşan bayramın heyecanını bir arada yaşadıklarını aktardı.

Ayhan, mesajında şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi, yüce rabbimizin yeryüzüne tecelli ettiği, bizlere huzur ve kurtuluş vadeden manevi bir fırsat gecesidir. En güzel rehberimiz Kur'an-ı Kerim, Kadir Gecesi'nde Allah katından bizlere armağan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, yaşamak ve tüm dünyaya onun hikmet yüklü mesajlarını anlatmak en önemli ve ulvi sorumluluğumuzdur. Bin aydan daha hayırlı olan bu güzel geceyi, layıkıyla değerlendirebilmeyi temenni ediyorum. Bu mübarek gecede, yerin ve göğün sahibi yüce Allah'a sığınarak bütün hata ve günahlarımız için tövbe edelim, af dileyelim. İçten ve samimi dualarımızı bütün insanlığı kapsayacak şekilde yapalım."

İslam dininin, kardeşlik dini olduğunun altını çizen Ayhan, "Bu haseple kardeşlik, dayanışma, sevgi, saygı ve güvenin hakim olduğu bir dünyanın inşası için çalışalım. En muhabbetli duygularımla mübarek Kadir Gecesi'nin bütün dünya insanlığının barışına ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız tüm ibadetleri ve kalplerimizden yakararak semaya gönderdiğimiz dualarımızı kabul buyursun." ifadelerini kullandı.