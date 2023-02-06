Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan depremle ilgili kentteki son duruma ilişkin açıklama Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından kentte yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Toplamda 57 binamız sıkıntılıydı fakat çoğunda durumu düzelttik. Son olarak 4 binamız kaldı. Bu 4 binamızda enkaz altında olan hemşehrilerimiz bulunmakta." ifadelerini kullandı.

Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, 8 bin personelle sahada olduklarını, etkin ve aktif bir şekilde ilk depremden hemen sonra kriz masasını kurduklarını aktardı.

Yaşanılan doğal afetin üstesinden el birliği ile gelineceğini kaydeden Ayhan, "3 milyona yakın nüfusu olan bu şehirde bina stoku oldukça fazla. Ama tüm birimlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve tüm kuruluşlarımızla birlikte hızlıca bir koordinasyon kurarak, vatandaşlarımızı güvenli alanlara yönlendirip arama ve kurtarma çalışmalarını da etkin bir şekilde yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden yanıltıcı paylaşımların yapıldığına dikkati çekerek, vatandaşlardan yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin vatandaşlara ekmek ve sıcak çorba dağıtımını sürdürdüğünü belirten Ayhan, şunları ifade etti:

"AFAD ve UMKE ekiplerimiz sahada hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamaya çalışmaktadır. Toplamda 57 binamız sıkıntılıydı fakat çoğunda durumu düzelttik. Son olarak 4 binamız kaldı. Bu 4 binamızda enkaz altında olan hemşehrilerimiz bulunmakta. Önceliğimiz bu binalarda enkaz altında olan hemşehrilerimizi sağ salim bir şekilde kurtarmak. Hemşehrilerimizden sabır ve metanet bekliyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Bunların yanında hemşehrilerimizden bize yardımcı olmalarını ve özellikle hasarlı binalardan uzak durulmasını istiyoruz. Belediyelerimiz, kaymakamlarımız gerekli çalışmaları yaparak, spor salonları, düğün salonları, gençlik merkezleri ve camilerimizi halkımıza açtık. Battaniye, ekmek ve sıcak çorba dağıtımını gerçekleştirerek vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. İlimizde hayatı çok fazla olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil."