Şanlıurfa Valisi Ayhan, çatışmada yaralanan polisi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kontrol noktasında hırsızlık şüphelileriyle yaşanan çatışmada yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kontrol noktasında hırsızlık şüphelileriyle yaşanan çatışmada yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Viranşehir ilçesindeki kontrol noktasında güvenlik güçlerinin "dur" ikazına uymayan hırsızlık şüphelileriyle yaşanan çatışmada yaralanan polis memuru Hakan Topçu'nun, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Vali Ayhan, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile Topçu'ya "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

İlçede 20 Nisan'da kontrol noktasında durdurulan hayvan hırsızlığı şüphelileriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Topçu yaralanmış, gözaltına alınan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.