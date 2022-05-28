Şanlıurfa Valisi Ayhan AA ekibini kabul etti - Haberler

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar ile beraberindeki ajans çalışanları, yeni görevinde Vali Ayhan'a başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayhan, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin AA çalışanlarıyla sohbet etti.

Vali Ayhan'ı yeni görevinde başarılar dileyen Kocalar, Anadolu Ajansının Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları ve gelişmeleri en doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak gibi önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade etti.

Ziyarettin ardından Vali Ayhan, AA çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.