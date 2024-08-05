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Şanlıurfa Valisi, asılsız cinsel taciz iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, asılsız olduğu ortaya çıkan 'çocuğa cinsel taciz' iddiasına ilişkin ilgili kuruluşların suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Vali Şıldak, basın toplantısında konuyla ilgili detayları paylaştı ve benzer konularda duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, asılsız olduğu ortaya çıkan "çocuğa cinsel taciz" iddiasına ilişkin ilgili kuruluşların suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Vali Şıldak, makamında düzenlediği basın toplantısında, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "çocuğa cinsel taciz" yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Gerçeği yansıtmayan iddiaya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"İlimizin imajını kötüleyecek, olumsuz bir algı oluşturacak, Şanlıurfa'ya leke sürecek, toplumu galeyana getirecek, ani reflekslere sebep olacak hadiselerde duyarlılık bekliyoruz. Bunlar, en başta taciz, Suriyeliler ile ilgili benzer konulardır, bizim bunlar özelimiz olmalı. Bu tür konularda lütfen ilgili kurumlardan resmi bilgileri almadan bir haber ve paylaşımda bulunmayın. Dünkü vakayı kınıyorum. Bu konuya ilişkin ilgili kurumlarımız savcılığa suç duyurusunda bulundu. İletişim Başkanlığımız nezdinde de dezenformasyona karşı, süreci başlattık. Benzer konulara karşı tavrımız valilik olarak bu şekilde olacaktır. Yasal zeminde insanımızın onurunu zedeleyen, Şanlıurfa'nın gururuna dokunan, halkımızın da nefretle karşıladığı bu tür hadiselere, adeta insanları kin ve galeyana getiren bu tür girişimleri habercilik olarak görmüyoruz. Bunları adalet önüne çıkarmak bizim temel görevimiz olacak."

Vali Şıldak, kentteki diğer asayiş olaylarına ilişkin de gazetecilere bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Şıldak Hukuk Politika Güncel Haberler

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