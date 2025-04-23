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Şanlıurfa Valisi, 23 Nisan Kutlamaları Kapsamında Koltuğunu Minik Öğrenciye Devretti

Şanlıurfa Valisi, 23 Nisan Kutlamaları Kapsamında Koltuğunu Minik Öğrenciye Devretti
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Prof. Dr. Abdulkadir Karahan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hiranur Çiçek'e devretti. Vali, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak 4. Sınıf öğrencisi Hiranur Çiçek'e devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti.

Vali Şahin makamını temsili olarak Prof. Dr. Abdulkadir Karahan İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Hiranur Çiçek'e devretti.

Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Okul Müdürü Hadi Bedir ve Sınıf Öğretmeni Nurhan Sunay'ın da katıldığı programda Vali Şıldak, günün en anlamlı buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Okul Müdürü Hadi Bedir ve Sınıf Öğretmeni Nurhan Sunay'ın da katıldığı programda Vali Şıldak, günün en anlamlı buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Minik öğrenci ile sohbet ederek eğitimi hakkında bilgiler alan Vali Şıldak, yaptığı değerlendirmede "En büyük yatırım çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bizler gelecekte onlara devredeceğimiz mirasın birer temsilcileriyiz. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Temsili olarak Valilik makamına geçen Hiranur Çiçek ise tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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