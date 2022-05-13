Şanlıurfa Valiliğine atanan Sivas Valisi Ayhan, veda ziyaretinde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Sivas Valisi Salih Ayhan, veda ziyaretlerine başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi Toplantısına katılan Ayhan, meclis üyeleriyle vedalaştı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, genel sekreter yardımcıları Alparslan Ceyhan, Mevlüt Soysal, birim müdürleri ve personelle bir araya gelen Ayhan, uzun süre çalışma fırsat bulduğu mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Ayhan'a, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş tarafından kentte yaptığı çalışmalardan dolayı plaket ve çiçek takdim edildi.

Kentte göreve başladığı ilk günden bu yana kurumsal yapısıyla şehrin kalkınması ve gelişmesi için yoğun çaba sarf eden İl Özel İdaresinin, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğine inandığını belirten Ayhan, "Bugün sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ahde vefanız için, birlikteliğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Görev süresi boyunca sultan şehir Sivas'a İl Özel İdaresinin kaynaklarıyla önemli hizmetler kazandırdık. Bu projelerin hayat bulmasında her birinizin büyük emekleri var." ifadelerini kullandı.