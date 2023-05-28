Şanlıurfa Valiliğinden silahlı kutlama uyarısı

Şanlıurfa Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısını kutlama amaçlı silah sıkılmaması yönünde çağrıda bulunuldu.

Valilik tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli vatandaşlarımız, ilimizde Cumhurbaşkanı seçimi suhuletle tamamlanmıştır. Lütfen seçim sonrasını da aynı sükün ortamında geçirelim. Kutlama amaçlı kullandığınız ancak başkalarına zarar verebilecek silah gibi her türlü unsurdan kesinlikle uzak durunuz." ifadeleri kullanıldı.