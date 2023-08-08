Şanlıurfa Valiliği, Uygunsuz Hareketlerde Bulunan Güvenlik Görevlisini Görevden Uzaklaştırdı

Şanlıurfa Valiliği, bir güvenlik görevlisinin şehir içi otobüsünde diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde uygunsuz hareketlerde bulunduğu gereçkesiyle görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, bir güvenlik görevlisinin şehir içi otobüsünde diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde uygunsuz hareketlerde bulunduğu gereçkesiyle görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir güvenlik görevlisinin şehir içi otobüs yolculuğunda, diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde uygunsuz hareketler yaptığına dair çıkan haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler sonucunda, P. B'nin göreve geç ve alkollü olarak gelmesi, medyaya yansıdığı gibi bindiği otobüsteki insanları rahatsız etmesi, rahatsız ettiği insanların şikayetçi olması, aynı zamanda üzerinde üniformalı şekilde toplum içinde devlet memurunun vakarına yakışmayacak hareketlerde bulunmasından dolayı görevden uzaklaştırma kararı alınmış olup, ilgili kişi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."