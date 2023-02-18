Şanlıurfa Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.