ŞANLIURFA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

ŞANLIURFA (AA) - Katılımcıların Şanlıurfa Şehitliğine gelişi

Tören alanı

Anıta çelenk sunulması

İstiklal Marşı'nın okunması

Şehit kabirlerine karanfil bırakılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehitlikte düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.