ŞANLIURFA - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Katılımcıların Şanlıurfa Şehitliğine gelişi Tören alanı Anıta çelenk sunulması İstiklal Marşı'nın okunması Şehit kabirlerine karanfil bırakılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehitlikte düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş anıta çelenk bıraktı.
ŞANLIURFA (AA) - Katılımcıların Şanlıurfa Şehitliğine gelişi
Tören alanı
Anıta çelenk sunulması
İstiklal Marşı'nın okunması
Şehit kabirlerine karanfil bırakılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehitlikte düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş anıta çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.