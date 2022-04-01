Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29,90 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,53
|13,53
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
|Buğday
|Kg
|2,25
|2,25
|Mısır
|Kg
|4,20
|5,10
|Kütlü pamuk
|Kg
|12,50
|22,00
|Preseli pamuk
|Kg
|29,90
|29,90
AA / Yasin Dikme - Güncel
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