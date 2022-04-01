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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29,90 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kırmızı kabuklu mercimekKg13,53

13,53

ArpaKg1,75

2,00

BuğdayKg2,25

2,25

MısırKg4,20

5,10

Kütlü pamukKg12,50

22,00

Preseli pamukKg29,90

29,90

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Güncel, Haberler

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