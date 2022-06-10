Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Yasin Dikme - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 140 ila 156,50 lira arasından satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 140 ila 156,50 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,60
|14,60
|Buğday
|Kg
|7,25
|7,67
|Arpa
|Kg
|6,40
|6,40
|Saman
|Kg
|0,55
|0,55
|Pamuk yağı
|Kg
|31,50
|31,50
|Sade yağ
|Kg
|140,00
|156,50
|Preseli pamuk
|Kg
|60,00
|60,00
AA / Yasin Dikme - Güncel
Şanlıurfa Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.