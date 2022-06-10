Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda sade yağın kilogramı 140 ila 156,50 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 14,60 14,60 Buğday Kg 7,25 7,67 Arpa Kg 6,40 6,40 Saman Kg 0,55 0,55 Pamuk yağı Kg 31,50 31,50 Sade yağ Kg 140,00 156,50 Preseli pamuk Kg 60,00 60,00

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