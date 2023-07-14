Şanlıurfa Siverek'te Otluk Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aşağı Duraklı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangının Aşağı Duraklı Mahallesi'ndeki evlere ilerlemesi üzerine Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.