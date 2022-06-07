Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gülabibey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olayda Selçuk A. (25) aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sırasında bazı mermiler, otomobile ve iş yerinin camına isabet etti.

Polis olay yerinde çok sayıda kovan tespit etti.

AA / Cuma Sarı - Güncel

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