ŞANLIURFA - Şehit Piyade Er Yusuf Gürler son yolculuğuna uğurlandı Abdulkadir Geylani Camii'nde düzenlenen cenaze töreni Cenaze namazının kılınması ŞANLIURFA - Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Abdulkadir Geylani Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Abdulkadir Geylani Camii'nde düzenlenen cenaze töreni Cenaze namazının kılınması ŞANLIURFA - Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Abdulkadir Geylani Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. AA / Yasin Dikme - Güncel Şanlıurfa Hakkari Piyade Güncel Haberler

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