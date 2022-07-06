ŞANLIURFA - Şehit Piyade Er Yusuf Gürler son yolculuğuna uğurlandı
AA - Yasin Dikme - Güncel
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Abdulkadir Geylani Camii'nde düzenlenen cenaze töreni Cenaze namazının kılınması ŞANLIURFA - Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Abdulkadir Geylani Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Abdulkadir Geylani Camii'nde düzenlenen cenaze töreni
Cenaze namazının kılınması ŞANLIURFA - Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Abdulkadir Geylani Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
AA / Yasin Dikme - Güncel