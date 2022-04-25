Şanlıurfa OSB'deki tekstil fabrikasında yangın çıktı
AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (Osb) tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AA / Rauf Maltaş - Güncel