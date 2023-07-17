Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü önündeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. - ŞANLIURFA