ŞANLIURFA - Okullarda karne heyecanı Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın okula gelişi Vali Ayhan'ın çocuklar tarafından karşılanması Vali Ayhan'ın velilerle sohbet etmesi Ayhan'ın karne dağıtması Vali Salih Ayhan'ın açıklaması Ayhan'ın öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da okulların tatile girmesi... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın okula gelişi Vali Ayhan'ın çocuklar tarafından karşılanması Vali Ayhan'ın velilerle sohbet etmesi Ayhan'ın karne dağıtması Vali Salih Ayhan'ın açıklaması Ayhan'ın öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da okulların tatile girmesi dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı. AA / Yasin Dikme - Güncel Salih Ayhan Şanlıurfa Güncel Haberler

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