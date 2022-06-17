ŞANLIURFA - Okullarda karne heyecanı
AA - Yasin Dikme - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın okula gelişi Vali Ayhan'ın çocuklar tarafından karşılanması Vali Ayhan'ın velilerle sohbet etmesi Ayhan'ın karne dağıtması Vali Salih Ayhan'ın açıklaması Ayhan'ın öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da okulların tatile girmesi...
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın okula gelişi
Vali Ayhan'ın çocuklar tarafından karşılanması
Vali Ayhan'ın velilerle sohbet etmesi
Ayhan'ın karne dağıtması
Vali Salih Ayhan'ın açıklaması
Ayhan'ın öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da okulların tatile girmesi dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
AA / Yasin Dikme - Güncel