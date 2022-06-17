ŞANLIURFA - Okullarda karne heyecanı - Haberler

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ŞANLIURFA - Okullarda karne heyecanı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın okula gelişi Vali Ayhan'ın çocuklar tarafından karşılanması Vali Ayhan'ın velilerle sohbet etmesi Ayhan'ın karne dağıtması Vali Salih Ayhan'ın açıklaması Ayhan'ın öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da okulların tatile girmesi...

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın okula gelişi

Vali Ayhan'ın çocuklar tarafından karşılanması

Vali Ayhan'ın velilerle sohbet etmesi

Ayhan'ın karne dağıtması

Vali Salih Ayhan'ın açıklaması

Ayhan'ın öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da okulların tatile girmesi dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Salih Ayhan Şanlıurfa Güncel Haberler

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