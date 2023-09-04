Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 ayrı kaza meydana geldi, 2 kişi hafif yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi hafif yaralandı. İlk kaza mısır yüklü tırların çarpışması sonucu meydana gelirken, diğer kaza ise iki otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 ayrı kaza meydana geldi, kazalarda 2 kişi hafifi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde 2 ayrı kaza meydana geldi. İlk kaza Siverek-Hilvan karayolu 7'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır yüklü tır, önünde seyreden başka bir mısır yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yola devrilirken, kasada bulunan tonlarca mısır yola döküldü. Diğer tır ise, çarpanın şiddetiyle yolun kenarında bulunan tarlaya girdi. Kazada sürücüler hafif yaralandı.

Siverek çıkışında 2'inci kaza

Diğer kaza ise, Siverek- Şanlıurfa karayolu, Şahin Petrol karşısında meydana geldi. Şehir çıkışındaki kavşakta 2 ayrı otomobilin karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi. - ŞANLIURFA