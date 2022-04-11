Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Şanlıurfa Yeni Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title