Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Birlikte kurtardık, birlikte kutlayalım" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Kurtuluş" konulu resim ve kıyafet sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda ise kadın kursiyerler tarafından hazırlanan resim ve kıyafetlerin sergilendiği serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Aksoy ile Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve davetliler katıldı.

11 Nisan Parkında Urfa Ahengi Müzik Grubu'nun konser verdiği etkinlikler, tarihi Urfa Kalesine yansıtılan ışık ve lazer gösterisiyle devam etti.

Urfalıların kahramanlık destanının anlatıldığı etkinlik, havai fişeklerin gökyüzünü aydınlatmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR? Bayram ne zaman, hangi tarihte bitecek?ı Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak? AVM'LER AÇIK MI? Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 10-11-12 Nisan AVM saatleri! BAYRAMDA HGS GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda HGS geçişleri paralı mı, kaç TL? BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak? BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda metro, tramvay, Marmaray bedava mı, paralı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 11 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yerleşme kanaması ve adet kanaması arasındaki farklar! Yerleşme kanaması ne kadar sürer, nasıl olur, belirtileri neler? Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır? ŞEVVAL AYI NE ZAMAN? Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün tutulur? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan ile Özel'in telefon konuşması detayları! 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı ayın kaçında? KURBAN BAYRAMI hangi ay? DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Uğur Dündar kaç yaşında? Gazeteci Uğur Dündar kaç yaşına girdi, kimdir? Yargı ne zaman final yapıyor? Yargı son bölüm ne zaman? İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title