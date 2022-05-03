Şanlıurfa'nın ceylanları 'karşılama merkezi'nden canlı izlenebilecek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda hizmete giren Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ne gelenler, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan "gazella marica" türü ceylanları canlı görme imkanı bulacak.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'na kurulan merkeze gelecek vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan "gazella marica" türü ceylanları dürbün yardımıyla izlemenin yanında, ceylanlar ile tilki ve kelaynak tahnitlerini de inceleme şansı bulacak.

Merkezde kurulan dijital ekranda ve panolarla ziyaretçilerin ceylanlarla ilgili bilgi ve fotoğraflara da ulaşmaları sağlanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, AA muhabirine, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndaki ceylanların vatandaşlarca bilinirliliğini artırmak amacıyla 2021 yılında yapılan Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin 2022 itibarıyla ziyarete açıldığını söyledi.

Yabani hayvanların tahnitleri de sergileniyor

İstasyona gelen kişilerin rahat bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için dinlenme alanları oluşturulduğunu ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Binanın tüm müştemilatı ile birlikte tam teşekküllü olarak ceylan istasyonumuz şu anda hizmet vermektedir. 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonunda 22,7 hektar alanda 174 adet ceylan bulunmakta. Hedeflerimiz arasında bu sayıyı arttırmak var. Şu an gebe ceylanlarımız mayıs ve haziran ayları içerisinde doğumlarını gerçekleştirecek. Ziyaretçiler buraya gelerek ceylanları canlı bir şekilde gözlemleyebilirler. Ceylanlarımız yaban habitatlarında bulundukları için onları sevme veya çok yakından görme şansları olmuyor, ama burada bulunan teleskop ve dürbünler aracılığıyla gözlemleyebilirler."

Ceylan Üretme İstasyonu'nun hafta sonu dahil 08.00-17.00 arasında ziyarete açık olduğunu dile getiren İnan, doğal yollarla ölümü gerçekleşen ve kentte özellikle yayılış gösteren yabani hayvanların tahnitlerinin de burada sergilendiğini, alana gençlerin çok fazla ilgi gösterdiğini kaydetti.