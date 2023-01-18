ŞANLIURFA - Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Ali Esmer idaresindeki 33 E 6920 plakalı minibüs, Eyyübiye ilçesi cezaevi kavşağında Zübeyir İsa yönetimindeki Almanya plakalı olan otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Esmer ve İsa ile minibüsteki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Seağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel