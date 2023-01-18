ŞANLIURFA - Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Ali Esmer idaresindeki 33 E 6920 plakalı minibüs, Eyyübiye ilçesi cezaevi kavşağında Zübeyir İsa yönetimindeki Almanya plakalı olan otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Esmer ve İsa ile minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Seağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Ali Esmer Şanlıurfa Güncel Haberler

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