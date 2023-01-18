Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ali Esmer idaresindeki 33 E 6920 plakalı minibüs, Eyyübiye ilçesi cezaevi kavşağında Zübeyir İsa yönetimindeki Almanya plakalı olan otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Esmer ve İsa ile minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Seağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Esmer Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title