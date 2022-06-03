Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı (2) - Haberler

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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı (2)

15 KİŞİ TUTUKLANDIŞanlıurfa merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 15'i tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 15'i tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

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