Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon talimatı verdi.
Şanlıurfa merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Antalya, Konya, Bitlis de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel