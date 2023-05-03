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Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon talimatı verdi.

Şanlıurfa merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Antalya, Konya, Bitlis de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Şanlıurfa PKK Güncel Haberler

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