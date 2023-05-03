ŞANLIURFA MERKEZLİ 7 İLDE PKK OPERASYONU 11 GÖZALTI

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa, Batman, Mersin, Antalya, Konya, Bitlis ve İstanbul'da PKKKCK-PYDYPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda; terör örgütüyle ilişki ve iş birliği içerisinde bulunduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. (DHA)