Şanlıurfa Merkezli 5 İlde PKK Operasyonu: 3 Tutuklama, 5 Sınır Dışı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5 zanlı sınır dışı edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 14 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E, H.A. ve H.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Suriye uyruklu 5 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Jandarma ekiplerince 30 Nisan'da Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda iki uzun namlulu silah, bir mavzer, bir tabanca, bir av tüfeği, 271 fişek, 3 uzun namlulu silah ve bir tabanca şarjörü, bir el telsizi ve 30 dijital materyal ele geçirilmişti.