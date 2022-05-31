Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucunda "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, ihaleye fesat karıştırmak ve aracılık etmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları için gözaltına alınan 22 kişinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen 22 şüpheli 27 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Şanlıurfa Rüşvet Memur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title