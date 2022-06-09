ŞANLIURFA - Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi - Haberler

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ŞANLIURFA - Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Balıklıgöl Balıklıgöl Yerleşkesindeki gölge alanlarda dinlenen vatandaşlar Su ile yüzünü yıkayan vatandaş Su içen vatandaş Hasan Paşa Camisi'nin bahçesindeki küçük su kanalı kenarındaki çocuklar Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi ŞANLIURFA -...

Balıklıgöl

Balıklıgöl Yerleşkesindeki gölge alanlarda dinlenen vatandaşlar

Su ile yüzünü yıkayan vatandaş

Su içen vatandaş

Hasan Paşa Camisi'nin bahçesindeki küçük su kanalı kenarındaki çocuklar Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

ŞANLIURFA - Türkiye'de bu yılın mayıs ayında en yüksek sıcaklık 41,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4,1 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü.

Şanlıurfa'da vatandaşlar parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Balıklıgöl Şanlıurfa Kangal su Güncel Haberler

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