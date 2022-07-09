ŞANLIURFA - Kurban Bayramı namazı kılındı Dergah Camisi Camiye gelen vatandaşlar Dergah Camisi'nde namaz kılınması Camide hutbe okunması Avluda namaz kılan vatandaşlar Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın camide vatandaşlarla bayramlaşması Vatandaşlara kolonya ve şeker ikram edilmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı... Dergah Camisi Camiye gelen vatandaşlar Dergah Camisi'nde namaz kılınması Camide hutbe okunması Avluda namaz kılan vatandaşlar Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın camide vatandaşlarla bayramlaşması Vatandaşlara kolonya ve şeker ikram edilmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti. Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri de Dergah Camisi'nde namazlarını eda ettikten sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz sonrası ise vatandaşlara şeker ve kolonya ikram edildi. AA / Müslüm Etgü - Güncel Kurban Bayramı Şanlıurfa Dergah Güncel Haberler

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