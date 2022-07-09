ŞANLIURFA - Kurban Bayramı namazı kılındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Kurban Bayramı namazı kılındı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
 - Güncelleme:

Dergah Camisi Camiye gelen vatandaşlar Dergah Camisi'nde namaz kılınması Camide hutbe okunması Avluda namaz kılan vatandaşlar Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın camide vatandaşlarla bayramlaşması Vatandaşlara kolonya ve şeker ikram edilmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı...

Dergah Camisi

Camiye gelen vatandaşlar

Dergah Camisi'nde namaz kılınması

Camide hutbe okunması

Avluda namaz kılan vatandaşlar

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın camide vatandaşlarla bayramlaşması

Vatandaşlara kolonya ve şeker ikram edilmesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri de Dergah Camisi'nde namazlarını eda ettikten sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Namaz sonrası ise vatandaşlara şeker ve kolonya ikram edildi.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Kurban Bayramı Şanlıurfa Dergah Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title