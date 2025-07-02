Şanlıurfa Karaköprü'deki 2.738 Konut Tamamlandı

Şanlıurfa Karaköprü'deki 2.738 Konut Tamamlandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2.738 konutun inşasını tamamladı. Yeni evlerine taşınan vatandaşlar, TOKİ'nin sağlam yapılarının güven verici olduğunu belirttiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 2 bin 738 konutun yapımını tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yürüttüğü inşa çalışmalarını bitirdi.

Bu kapsamda 2 bin 738 konuttan oluşan projede, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Bölgeye konutların yanı sıra 2 cami, 1 okul ve 8 ticari ünite de inşa edildi.

Bakan Murat Kurum da konutlarına taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, hak sahibi Ayşe Elman'ın, "Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam" sözünü alıntılayarak, "Bu güvenin adı, TOKİ. Şanlıurfa Karaköprü'deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı. Birlikte güçlü yarınlara." mesajını verdi.

TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkati çeken Elman ise şunları kaydetti:

"Daha önce balkonlarımız, evlerimiz, odalarımız büyük olsun isterdik ama artık evin güzelliği ya da genişliği önemli değil diyoruz. Önemli olan sağlamlığı. Bana başka yerden 10 daire de verseler TOKİ'nin dışına çıkmam. TOKİ yapıları gerçekten kuvvetli. Şimdi okulumuz, elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız, her şeyimiz tamam. Çocuklar da artık kendi odalarını buldular. Buraya taşındığımdan bu yana çocuklarım güzel bir uyku uyumaya başladı. Ben de 'artık bu benim evim' dedim."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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