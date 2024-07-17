Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Sıcak Hava Etkisi
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor. Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterirken, vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl çevresini tercih ediyor. Kahramanmaraş'ta sıcaklık 37 dereceye kadar çıkarken, bazı vatandaşlar park ve bahçelerde gölgelik alanları kullanıyor. Adıyaman'da ise sıcaktan bunalanlar parklar, havuzlar ve gölgelik alanları tercih ediyor. Havuz işletmecisi Uğur Sever, taleplerin yoğun olduğunu belirtiyor.
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 43 dereceyi gösterdi.
Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanları tercih etti.
Kahramanmaraş
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta, termometreler gölgede 37 dereceyi gösterdi.
Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.
Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti.
Adıyaman
Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da da vatandaşlar serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelik alanları tercih etti.
Bazı vatandaşların ise cami içerisinde serinlemek için dinlendiği görüldü.
Havuz işletmecisi Uğur Sever, sıcak bir bölgede yaşadıklarını, vatandaşların yüzmek ve serinlemek için havuzları tercih ettiğini söyledi.
Çocuk ve yetişkinler için havuzlar bulunduğunu aktaran Sever, taleplerin yoğun olduğunu kaydetti.