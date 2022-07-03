ŞANLIURFA - İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor (1)

Yangın çıkan bina

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Batıkent Mahallesi'nde 6 katlı binanın zemin katındaki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. (1)