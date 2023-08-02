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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Değişti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre Polis Başmüfettişi Erdem Bildirici, Emniyet Genel Müdürlüğüne çekilen Mehmet Murat Ulucan'ın yerine Şanlıurfa Emniyet Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre Polis Başmüfettişi Erdem Bildirici, Emniyet Genel Müdürlüğüne çekilen Mehmet Murat Ulucan'ın yerine Şanlıurfa Emniyet Müdürü olarak atandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Güncel Haberler

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