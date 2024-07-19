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Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın cenazesi törenle uğurlandı

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Şanlıurfa'da evinde kalp krizi sonucu vefat eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için düzenlenen törende, Baran'ın özgeçmişi okundu ve dua edildi. Bekar olduğu belirtilen Baran'ın cenazesi Kocaeli'ne gönderildi.

Şanlıurfa'da evinde kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran (50) için tören düzenlendi.

Baran'dan haber alınamaması üzerine, mesai arkadaşları İpekyol Mahallesi'ndeki evine gitti.

Eve giren polis memurları Baran'ı hareketsiz görünce sağlık ekiplerini çağırdı.

Ekipler, Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Baran'ın cenazesi Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törende Baran'ın özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Yardımcısı Abdülhamit Turgut tarafından dua edildi.

Bekar olduğu anlaşılan Baran'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kocaeli'ne gönderildi.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Oruç, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kösem, daire müdürleri, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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