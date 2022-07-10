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ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mahmut Küçükçay idaresindeki 34 EP 0742 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolu 10'uncu kilometresinde Şehmus Çakmak'ın kullandığı 63 EN 882 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, yol kenarındaki trafik lambalarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü Küçükçay ile otomobillerde bulunan Dilber (20), Mevlüde (38) ve Murat Göreli (22) ile Gül Fidan Çakmak (27) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

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